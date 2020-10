Staatskanzleichef: Schulen und Wirtschaftsleben offen halten

Die bayerische Staatsregierung hält auch bei steigenden Corona-Zahlen an ihrer klaren Priorität fest, vor allem Schulen, Kindergärten und Krippen offen zu lassen und das Wirtschaftsleben nicht zu beeinträchtigen. „Wir wollen natürlich Schule, Kindertagesstätten und das Berufsleben offenhalten“, sagte Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Das bedeute aber, dass man im Übrigen mit den Anti-Corona-Maßnahmen entsprechend konsequent sein müsse.

Die Staatsregierung begrüßt deshalb den weitgehenden „Lockdown“ im Landkreis Berchtesgadener Land mit Ausgangsbeschränkungen und der Schließung von Schulen, Kitas, Freizeiteinrichtungen, dem Verbot von Versammlungen und weiteren einschneidenden Maßnahmen. „Die halten wir für richtig und auch für zielführend“, sagte Herrmann. Dies sei notwendig, um das Infektionsgeschehen wieder deutlich zu verringern.

„Die Lage insgesamt ist nach wie vor stark besorgniserregend“, sagte Herrmann mit Blick auf Bayern, Deutschland und Europa. Binnen eines Tages kamen nach Angaben des CSU-Politikers allein im Freistaat noch einmal 1166 Corona-Neuinfektionen hinzu, sieben Menschen starben.