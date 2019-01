Staatsanwaltschaft legt Beschwerde im Fall Peggy ein

Samstagabend, kurz vor 20 Uhr: Die Ehefrau eines Skifahrers meldet bei der Polizei in Lech in Vorarlberg ihren Mann als vermisst. Zusammen mit drei weiteren Winetersportlern aus Oberschwaben war er zu einer Tour am Langen Zug, einer der steilsten präparierten Routen der Welt, aufgebrochen.

Was Bergretter und Liftbetreiber zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: Am Rüfikopf ist eine Lawine abgegangen. Derzeit vermutet Christoph Pfefferkorn, Vostand der Rüfikopfbahn im Skigebiet Lech-Zürs am Arlberg, dass die vier Skifahrer die ...