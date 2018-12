Stürmer Daubner fehlt Eishockey-Meister München wochenlang

Der EHC Red Bull München hat einen weiteren längeren Ausfalls im Angriff zu beklagen. Maximilian Daubner wird dem deutschen Eishockey-Meister wegen einer Oberkörperverletzung fünf bis sechs Wochen fehlen und damit erst im Januar wieder zur Verfügung stehen. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt, ohne die Verletzung zu präzisieren. Daubner fehlte bereits am Sonntag in der Liga gegen Wolfsburg (5:1) und am Dienstag in der Champions League gegen Malmö (2:1). Neben dem 21-Jährigen sind auch die Stürmer Michael Wolf, Patrick Hager, Jason Jaffray und Mads Christensen verletzt.

Mitteilung

Tabelle und Spielplan DEL

Spielplan Red Bull München

Kader Red Bull München

Alle News Red Bull München