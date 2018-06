Städtetagspräsident begrüßt Erhöhung der Hilfe für Flüchtlinge

- Der Präsident des Deutschen Städtetages, Ulrich Maly (SPD), hat die Entscheidung der Koalitionsspitzen begrüßt, den Kommunen mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Gerade die langfristige Einbindung in die Gesellschaft „entscheidet am Ende über Wohl und Wehe in den Städten“, sagte der Nürnberger Oberbürgermeister am Mittwoch dem Bayerischen Rundfunk. Und letzten Endes entscheide die Höhe des dafür zur Verfügung stehenden Geldes darüber, „ob die einheimische Bevölkerung die Zuwanderung noch akzeptiert oder nicht“.

Die SPD will durchsetzen, dass der Bund Städte und Gemeinden mit bis zu einer Milliarde Euro bei der Unterbringung und den Gesundheits- sowie Bildungskosten für Flüchtlinge unterstützt. Bei ihrem Treffen im Kanzleramt hatten die Spitzen von Union und SPD am Dienstagabend beschlossen, die Länder substanziell zu unterstützen. Eine konkrete Summe wurde aber nicht genannt.

Maly verwies im BR darauf, dass die Kostenerstattung für die Versorgung von Flüchtlingen in den Bundesländern komplett unterschiedlich gehandhabt werde. Er forderte deshalb, dass die in Aussicht gestellte Summe nicht an anderer Stelle eingespart werde.