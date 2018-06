Städtetag kritisiert Nicht-Einladung zu Flüchtlings-Spitzengespräch

- Der Präsident des Deutschen Städtetages, Ulrich Maly, hat die Nicht-Einladung der Kommunen zu dem Spitzengespräch im Kanzleramt über die Flüchtlingspolitik kritisiert. Es sei „grotesk“, dass die kommunale Seite bei dem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag nicht mit am Tisch sitze, sagte der Nürnberger Oberbürgermeister, der auch Chef des bayerischen Städtetages ist, am Mittwoch in München. Denn eine Aufnahme und Integration von Flüchtlingen ohne Beteiligung der Kommunen sei nicht vorstellbar. Merkel trifft sich mit einigen Ministerpräsidenten, um über die Flüchtlingspolitik zu sprechen.