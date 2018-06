Städte und Landkreise wollen Merkel Lagebild verschaffen

- Die drei kommunalen Spitzenverbände in Bayern fühlen sich mit der seit Monaten hohen Zahl von Flüchtlingen alleine gelassen. Am Montag folgen sie einer Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und wollen die Solidarität der Länder und des Bundes einfordern, wie der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Christian Bernreiter (CSU), am Donnerstag mitteilte. Er wolle aus erster Hand berichten, was sich in den bayerischen Landkreisen durch die hohen Flüchtlingszahlen abspiele, betonte Bernreiter, der auch Landrat in Deggendorf ist. Begleiten werden ihn die Präsidenten des Bayerischen Städtetages und des Bayerischen Gemeindetages.

„Die anderen Bundesländer verlassen sich darauf, dass die Arbeit in Bayern getan wird“, erläuterte Bernreiter. Vor allem wegen der wiedereingeführten Grenzkontrollen sei die Belastung besonders der südlichen und östlichen Landkreise über das zu bewältigende Limit gestiegen.