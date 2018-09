SSV Jahn Regensburg verlängert Vertrag mit Lais

Der SSV Jahn Regensburg hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Marc Lais um weitere zwei Jahre bis zum Sommer 2021 verlängert. „Marc war die letzten drei Spielzeiten ein Fixpunkt in unserem Spiel und hat einen wichtigen Anteil zu den in dieser Zeit erzielten sportlichen Erfolgen beigetragen. Wir sehen sein Leistungspotential dabei aber bei weitem noch nicht ausgereizt“, sagte Geschäftsführer Christian Keller am Mittwoch. Lais war im August 2015 vom Chemnitzer FC zum heutigen Zweitligisten Jahn Regensburg gekommen. Der 27-Jährige absolvierte seither 97 Pflichtspiele für die Oberpfälzer.

Jahn-Kader

Zweitliga-Spielplan

Zweitliga-Tabelle

Mitteilung