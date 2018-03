SSV Jahn Regensburg ohne Nachreiner gegen Aue

Überraschungsaufsteiger SSV Jahn Regensburg muss im Zweitliga-Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen den FC Erzgebirge Aue auf Abwehrspieler Sebastian Nachreiner verzichten. Der 29-Jährige musste sich wegen eines Kahnbeinbruchs an der Hand operieren lassen. Nachreiner werde etwa zwei Wochen fehlen, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag. Asger Sörensen, Markus Palionis und Benedikt Gimber seien die ersten Alternativen.

Beierlorzer hat vor den Fußballern aus Sachsen großen Respekt. „Erzgebirge Aue ist eine hervorragende Mannschaft, sie versuchen nach vorne zu spielen“, sagte der Jahn-Coach, der vor dem Sturmtrio Pascal Köpke, Dimitrij Nazarov und Ridge Munsy warnte.

Mit 40 Punkten nach 27 Spieltagen liegen die Regensburger sogar in Reichweite zu den Aufstiegsplätzen. Von einem anderen Ziel als dem Klassenerhalt will Beierlorzer aber nichts wissen. „Das, was uns weiterbringt, ist eine strukturierte Fokussierung auf Aue“, mahnte der Regensburger Trainer.

