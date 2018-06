SpVgg Unterhaching holt wichtigen Auswärtssieg in Erfurt

Aufsteiger SpVgg Unterhaching hat seinen zweiten Auswärtssieg in der 3. Fußball-Liga eingefahren. Die Mannschaft von Coach Claus Schromm gewann am Mittwochabend bei Rot-Weiß Erfurt mit 2:0 (1:0). Thomas Hagn brachte die überlegenen Unterhachinger in der 35. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel konnte Goalgetter Stephan Hain mit seinem siebten Saisontor (59.) erhöhen. Nach ihrem vierten Dreier in dieser Halbserie belegen die Bayern nach dem neunten Spieltag einen komfortablen achten Tabellenplatz.

