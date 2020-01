SpVgg Unterhaching holt Mittelfeldspieler Müller und Fuchs

Die SpVgg Unterhaching hat kurz vor dem Start in die Rückrunde der 3. Fußball-Liga die Verpflichtungen der Mittelfeldspieler Felix Müller (26) vom SV Sandhausen und Alexander Fuchs (23) vom 1. FC Nürnberg perfekt gemacht. „Wir freuen uns wirklich sehr, die beiden hier in Unterhaching begrüßen zu dürfen“, erklärte Trainer Claus Schromm am Freitag. Müller hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 mit einer Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben, der Kontrakt von Fuchs läuft bis zum 30. Juni 2022. Die Unterhachinger starten am Samstag (14.00 Uhr) bei den Würzburger Kickers in die letzten Drittligaspiele dieser Saison.

