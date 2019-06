SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Bayern-Nachwuchskraft

Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat einen A-Jugendspieler vom FC Bayern München verpflichtet. Wie die Franken am Mittwoch mitteilten, wechselt Linksverteidiger Alexander Lungwitz vom deutschen Meister nach Franken. Der 18-Jährige bekommt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. „Alexander hat beim FC Bayern konstant auf hohem Niveau gespielt und trainiert und hat sich dort wirklich sehr gut entwickelt, auch wenn er noch ganz am Anfang seiner Karriere steht“, sagte Trainer Stefan Leitl.

Über seine Jugendvereine TSV Eching und SE Freising kam Alexander Lungwitz 2015 zum FC Bayern München. Dort absolvierte der U19-Nationalspieler in dieser Saison 25 Partien in der A-Junioren Bundesliga, kam drei Mal in der UEFA Youth League zum Einsatz. Beim Telekom Cup Anfang Januar durfte Lungwitz zudem bei den Profis reinschnuppern.

„Alexander ist ein spielintelligenter Spieler, der viel Talent besitzt und schon Profiluft bei Bayern sammeln durfte. In den Gesprächen mit ihm haben wir schnell gemerkt, dass unsere Vorstellungen und Ziele zusammenpassen“, sagte Fürths Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

