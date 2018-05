Spritztour ohne Führerschein: 17-Jähriger richtet Chaos an

Von Schwäbische Zeitung

Schwere Verletzungen hat ein Mercedes-Fahrer am Donnerstag gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall auf der A 96 in Fahrtrichtung Lindau in Höhe der Talbrücke Untere Argen erlitten. Der 28-Jährige war aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen Betonpfeiler der Brücke, teilt die Polizei mit. Er wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und blieb zwischen Stand- und Grünstreifen liegen. Der 28-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.