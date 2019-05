Sprengung von Bombenblindgänger an Autobahn verzögert sich

Die ursprünglich für den späten Mittag geplante kontrollierte Sprengung eines Bombenblindgängers im Süden Nürnbergs verzögert sich. Wahrscheinlich könne man damit erst am frühen Abend beginnen, teilte ein Sprecher der Nürnberger Polizei mit. Der Grund für die verzögerte Sprengung sei eine in der Nähe vorbeiführende Erdgasleitung. „Die Betreiber der Leitung müssen erst prüfen, ob sie bei der Sprengung in Mitleidenschaft gezogen werden könnte“, erläuterte der Polizeisprecher. Die Sprengung werde daher voraussichtlich erst gegen 18.00 Uhr möglich sein.

Die 250 Pfund schwere US-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittag bei Baggerarbeiten an einer Böschung neben einer Autobahn-Baustelle im Süden Nürnbergs entdeckt worden. Die Autobahn Nürnberg-Feucht (A73) wird in dem Abschnitt, der in einem unbewohnten Waldgebiet liegt, zur Zeit auf sechs Spuren erweitert. Sie soll erst kurz vor der Sprengung gesperrt werden, voraussichtlich für eine halbe Stunde.