Sprengstoff-Verdacht in Werkstatt: Soldat vergisst Attrappe

Vermächtnis des Vorbesitzers: Wegen einer in einem Auto vergessenen Sprengstoff-Attrappe ist eine Werkstatt in Weiden in der Oberpfalz kurzzeitig abgesperrt worden. Beim Überprüfen des Airbags bemerkten die Mitarbeiter am Freitagabend unter einer Armlehne ein verdächtiges Paket und riefen die Polizei, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Zur Analyse rückte die Technische Sondergruppe des Landeskriminalamts an.

Die Experten fanden heraus, dass es sich um eine selbstgebaute Attrappe ohne Sprengwirkung handelte. Weitere Ermittlungen ergaben laut Polizei, dass der Vorbesitzer des Wagens ein US-Soldat war. Seine Einheit hatte laut Polizei einst das Finden von Sprengstoff in Autos geübt - nicht ganz erfolgreich, wie sich nun herausstellte.