In einem Steinbruch ist ein Sprengmeister rund 20 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 48-Jährige sei gerade dabei gewesen, Markierungen anzubringen, als sich mehrere Steine an der Steinbruchkante gelöst hätten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Sprengmeister sei am Montag noch am Unfallort in Salz (Landkreis Rhön-Grabfeld) gestorben.