Sprechender Papagei stirbt bei Brand in Zoofachmarkt

- Ein sprechender Papagei ist bei einem Brand in einem Zoofachgeschäft in Parsberg (Kreis Neumarkt in der Oberpfalz) verendet. Menschen und weitere Tiere befanden sich nicht in dem Laden. Der Schaden an Gebäude und Ladeninventar beträgt nach ersten Schätzungen rund 300 000 Euro, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Geschäft brannte bis auf die Außenmauern nieder. Eine 26-jährige Passantin hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer von zwei zündelnden Kindern vorsätzlich verursacht wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt. Das Zoofachgeschäft bot hauptsächlich Tier-Zubehör an.