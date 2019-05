Sportkletterer nach Sturz in Kletterhalle schwer verletzt

Aus einer Höhe von sieben bis acht Metern ist ein 32-Jähriger in einer Münchner Kletterhalle abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte seine 29-jährige Schwester den Sportkletterer am Vorabend mit einem Seil abgesichert. Bei dem Sturz erlitt der 32-Jährige nach Angaben der Feuerwehr unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Ein Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams kümmerte sich um die Schwester, die unter Schock stand. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

