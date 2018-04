„Sport-Bild“: Auch Scholl soll zu Bayern zurückkehren

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München scheint auf seine Ex-Spieler setzen zu wollen. Nach Sportdirektor Hasan Salihamidzic, den künftigen Bayern-Coach Niko Kovac und Miroslav Klose soll auch Mehmet Scholl als Trainer der Bayern-Amateure zu seinem früheren Verein zurückkehren. Nach einem Bericht der „Sport-Bild“ (Mittwoch) denke Präsident Uli Hoeneß darüber nach, Scholl für die Bayern-Reserve zu verpflichten. Der ehemalige Nationalspieler coachte schon zwischen 2009 bis 2010 sowie 2012 bis 2013 die zweite Mannschaft der Münchner. Von 2008 bis 2017 war Scholl als TV-Experte für die ARD tätig.

Der momentane Frankfurt-Coach Kovac war in der vergangenen Woche als Nachfolger von Trainer Jupp Heynckes für die kommende Saison verpflichtet worden. Klose soll als Jugendtrainer in München tätig werden. Das hatte Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Dienstagabend kurz vor dem Anpfiff des DFB-Pokalhalbfinals bei Bayer Leverkusen bestätigt. Die Münchner waren mit einem 6:2 souverän ins Endspiel am 19. Mai in Berlin eingezogen. Der Gegner der Bayern wird im zweiten Halbfinale an diesem Mittwoch zwischen dem FC Schalke 04 und Eintracht Frankfurt ermittelt.

