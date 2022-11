Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft

In Neuburg an der Donau sind bei Arbeiten auf einer Wiesenfläche drei US-Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die Bomben seien am Donnerstag ohne Komplikationen entschärft worden, teilte die Polizei mit. Zuvor wurde ein angrenzendes Gewerbegebiet geräumt. Da sich direkt neben dem Gelände auch eine Tankstelle befand, baute die Feuerwehr aus Kunststoff-Container einen Splitterschutz auf. Zudem wurde die Bundesstraße 16 kurzzeitig komplett gesperrt, bis das Sprengkommando Bayern die Funde unschädlich gemacht hatte.

