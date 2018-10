Spitzenkandidatin Kohnen ruft SPD zu Zusammenhalt auf

SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen hat nach den schlechten Prognosen für ihre Partei bei der Landtagswahl in Bayern zur Geschlossenheit aufgerufen. „Wir müssen gemeinsam aus dieser Situation wieder hinausgehen“, sagte sie am Sonntagabend vor Parteimitgliedern in München. „Das geht in meinen Augen nur mit einer ganz klaren Haltung zu unseren Werten und mit denen müssen wir in die Zukunft gehen.“

