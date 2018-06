Spitzenbeamtin entschuldigt sich für Falschauskunft in Ausschuss

- Eine Spitzenbeamtin vom Landesamt für Finanzen hat eine Falschauskunft im Schottdorf-Untersuchungsausschuss bedauert und sich dafür entschuldigt. Sie habe den entsprechenden Zusammenhang nicht herstellen können, zumal die Fragestellung im Ausschuss in eine andere Richtung gegangen sei, sagte die Beamtin am Dienstag bei einer neuerlichen Vernehmung im Landtag. „Das tut mir jetzt im Nachhinein natürlich fürchterlich leid“, betonte sie. Sie hätte ja auch keine Veranlassung gehabt, dem Ausschuss etwas zu verheimlichen.

Die Beamtin hatte im Dezember erklärt, sie habe keine Hinweise auf ein betrügerisches Abrechnungssystem des Augsburger Laborarztes Bernd Schottdorf gehabt. Anschließend stellte sich allerdings heraus, dass das Landeskriminalamt das Landesamt für Finanzen im Jahr 2008 sehr wohl über einen entsprechenden Verdacht informiert hatte.

Die Beamtin räumte ein, Post des LKA sei natürlich nicht an der Tagesordnung gestanden. Sie habe den Vorgang aber an einen Kollegen abgegeben. Die Beamtin sagte zudem, sie habe keine Erkenntnisse über überteuerte Laborleistungen gehabt. Die Rechnungen seien formell und hinsichtlich der Gebührensätze in Ordnung gegeben. Es habe keinerlei Anhaltspunkte gegeben, deren Rechtmäßigkeit in Zweifel zu ziehen.