Spielwarenmesse öffnet für Fachbesucher aus aller Welt

Es ist das weltweit größte Treffen der Branche: Die Nürnberger Spielwarenmesse öffnet heute ihre Tore für Fachbesucher. Fast 2900 Aussteller wollen bis Sonntag rund eine Million Produkte vorstellen. Etwa 120 000 Neuheiten werden dem Publikum präsentiert. Die Veranstalter haben schon drei Trends herausgefiltert, die in diesem Jahr eine wichtige Rolle spielen: Bewegungsspiele, Wundertüten sowie Spielwaren, die auch Erwachsene ansprechen. Auch in diesem Jahr kommen viele Neuentwicklungen kaum ohne technische Raffinessen aus, wie auf der Neuheitenschau am Dienstag zu sehen war. Rund 70 000 Fachleute aus aller Welt werden zur 70. Ausgabe der Spielwarenmesse erwartet.

Website der Spielwarenmesse