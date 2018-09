Spielende Kinder finden Handgranate

Spielende Kinder haben in einem seit Jahren verlassenen Haus eine Handgranate gefunden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fanden sie in dem Gebäude im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg neben der Granate auch mehrere Behälter mit Übungsmunition. Diese waren wohl schon jahrzehntelang versteckt.

Die Kinder alarmierten am Sonntag direkt ihre Eltern, diese riefen die Polizei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst nahm die Funde mit. Bei der scharfen Handgranate handelte es sich um ein US-amerikanisches Modell aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei ermittelt wegen Verbrechen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz.