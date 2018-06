Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Donnerstag in München einen Mann festgenommen. Er habe laut Zeugenaussagen eine Frau mit einer Waffe bedroht, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Zugriff erfolgte in einer Wohnung im Stadtteil Schwabing. Details und Hintergründe des Einsatzes sind bisher unklar.