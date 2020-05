Spezialeinheit verhaftet Verdächtigen nach Schlägerei

Nach einem schweren Raub in Fürth hat eine Spezialeinheit der Polizei einen Verdächtigen in der Nürnberger Innenstadt verhaftet. Er soll gemeinsam mit Komplizen einen 23-Jährigen bei einem Streit in Fürth heftig verprügelt, ihm die Geldbörse gestohlen und das Opfer auch danach noch bedroht haben. Der 23-Jährige kam mit Augenverletzungen und einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelte drei Verdächtige. Die Staatsanwaltschaft habe Haftbefehl gegen einen 22-Jährigen erlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dieser wurde verhaftet und sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Weshalb es zu der Auseinandersetzung Ende April in Fürth kam, konnten die Ermittler noch nicht klären.