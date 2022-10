Spezialeinheit ermittelt öfter wegen Kinderpornografie

In Bayern sind Spezialermittler im laufenden Jahr erneut öfter wegen Fällen von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch aktiv geworden als in den Vorjahren. Bis Mitte Oktober habe das Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet (ZKI) insgesamt 4037 Verfahren eröffnet, sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Münchner Justizpalast. Im vergangenen Jahr waren es noch 3236 Verfahren - im Jahr 2020 nur 1122.

Bundesweit hat die Polizei laut Ministerium im Jahr 2021 fast 40.000 Fälle von Verbreitung, Besitz, Erwerb und Herstellung kinderpornografischer Inhalte erfasst. Dies seien mehr als fünfmal so viele wie im Jahr 2017.

Das ZKI arbeitet seit Oktober 2020 als Spezialeinheit für besonders komplexe Fälle unter dem Dach der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg.

Pressemitteilung des Justizministeriums

© dpa-infocom, dpa:221026-99-269475/2