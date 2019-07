Sperrung und Stau nach Unfall auf A9 Richtung München

Ein Unfall mit mindestens vier Autos hat auf der Autobahn 9 in Oberbayern zu einer gut eineinhalbstündigen Sperrung und mehreren Kilometern Stau geführt. Zwei Menschen seien bei der Karambolage am Montag zwischen Pfaffenhofen an der Ilm und Allershausen (Landkreis Freising) schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Menschen seien zudem leicht verletzt worden. Es habe ein relativ großes Trümmerfeld auf der Fahrbahn in Richtung München gegeben. Details zum Unfall und zur Länge des Staus waren der Polizei zunächst nicht bekannt. Am Nachmittag waren zwei Fahrstreifen wieder freigegeben.