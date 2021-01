Sperrung auf A3 Richtung Nürnberg

Wegen eines Auffahrunfalls zweier Lastwagen auf der Autobahn 3 ist ein Streckenabschnitt in Oberfranken in Richtung Nürnberg gesperrt worden. Bei dem Unfall am frühen Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) und Höchstadt (Landkreis Erlangen-Höchstadt) wurde niemand verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. „Die Bergungsarbeiten werden jedoch noch einige Zeit andauern“, so der Sprecher. Glätte und Schnee seien nicht Grund für den Unfall gewesen.

