Spendenrekord bei Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks

Der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks hat mit fast zwölf Millionen Euro eine Rekordsumme erzielt. Die Spendenbereitschaft sei im Corona-Jahr außerordentlich groß gewesen, teilte der Bayerische Rundfunk (BR) mit. Die Spendensumme in Höhe von 11,91 Millionen Euro liegt damit über dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2018 (9,28 Millionen Euro).

Der BR widmete sein Programm im Fernsehen, Hörfunk und online am Freitag Kindern in Not. Bereits um 10 Uhr sei die erste Million erreicht gewesen. Ehrenamtliche Helfer und Prominente nahmen in der Spendenzentrale im Münchner Funkhaus seit 6 Uhr morgens telefonisch Spenden entgegen. Am Abend strahlte der Sender dann live die Gala „Sternstunden 2020“ im Fernsehen aus. Zu Gast waren Prominenten wie David Garrett, Rainhard Fendrich und Werner Schmidbauer.

Der Intendant des Bayerischen Rundfunk, Ulrich Wilhelm, zeigt sich in einer Mitteilung dankbar und merkt an: „In einem Jahr wie diesem ist der Sternstunden-Tag des BR besonders wichtig. Die Pandemie hat die Situation vieler Kinder in Not noch verschärft“. Insgesamt sind im Jahr 2020 nach Angaben des BR 17,57 Millionen Euro im Rahmen der Aktion Sternstunden gespendet worden (1. Januar - 11. Dezember 2020, inklusive Sternstunden-Tag).

