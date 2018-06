Spende für die „Unsterblichen“: Prozess gegen betrügerischen Guru

- Ein Paar aus Schwaben hat sechs Jahre lang zehn Prozent seines Bruttolohnes an einen Guru gezahlt - nun soll es das Geld nach einem Rechtsstreit zurückbekommen. Der Esoteriklehrer sollte die regelmäßigen Zahlungen eigentlich „den Unsterblichen“ zukommen lassen - stattdessen behielt er es für sich. Als das Paar erkannte, von seinem Lehrer betrogen worden zu sein, forderte es das Geld zurück. Das Oberlandesgericht (OLG) München hat den beiden am Donnerstag in Augsburg Recht gegeben und die Berufung des Schweizers zurückgewiesen. (Az. 21 O 697/14)