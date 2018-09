SPD: Staatsregierung muss Personalmangel in Kitas bekämpfen

Die Landtags-SPD fordert von der Staatsregierung, den drohenden massiven Fachkräftemangel in bayerischen Kitas und Kindergärten entschlossener zu bekämpfen. „Der enorme Personalmangel in den bayerischen Kitas bringt die Beschäftigten regelmäßig an ihre Belastungsgrenze. Der Freistaat muss deshalb dringend in mehr Personal investieren und die Arbeitsbedingungen verbessern“, sagte die SPD-Politikerin Doris Rauscher am Dienstag in München.

Das Sozialministerium selbst schätzt, das „unter Berücksichtigung des weiteren quantitativen und qualitativen Ausbaus der Kinderbetreuung sowie der Einführung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 19 400 Fachkräfte benötigt werden, also etwa Erzieher oder Sozialpädagogen. Zusätzlich gebraucht werden rund 10 000 „Ergänzungskräfte“ (etwa Kinderpfleger), wie aus einer Antwort des Sozialministeriums auf eine SPD-Anfrage hervorgeht. Das Ministerium verweist zwar auf steigende Absolventenzahlen, räumt aber ein, man müsse auch „neue Wege in der Personalakquise“ gehen. Es müssten „neue Zielgruppen“ wie Abiturienten oder Quereinsteiger gewonnen und qualifiziert werden.