SPD-Fraktionschef Arnold zieht mit Frankenflagge in Büro

Der neue Chef der SPD-Landtagsfraktion, Horst Arnold (56), setzt auf einen gesunden Lokalpatriotismus: „Zur Standard-Flaggensammlung (= Bayern - Deutschland - Europa) in meinem neuen Büro als Fraktionsvorsitzender habe ich heute noch heimlich still und leise eine weitere Flagge dazu gestellt! ;-)“, schrieb der Wahl-Fürther am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Das Bild zeigt ihn neben der rot-weißen Frankenflagge. Sein Vorgänger Markus Rinderspacher schrieb dazu: „Büro feucht ausgewischt und besenrein übergeben. In gute Hände.“

Arnold war in der vergangenen Woche in einer Kampfabstimmung gegen den Münchner Abgeordneten Florian von Brunn zum neuen Fraktionschef gewählt worden.

Tweet Arnold

Tweet Rinderspacher