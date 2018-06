SPD fordert mehr Geld für Fahrradparkplätze an Bahnhöfen

Die SPD im bayerischen Landtag fordert von der Staatsregierung mehr Geld und Anstrengungen für den Ausbau von Fahrradparkplätzen an Bahnhöfen. „Aktuell gibt es in Bayern 86 920 Abstellplätze für Fahrräder an 1050 Haltestellen und Bahnhöfen. Der Bedarf an Fahrradparkplätzen ist deutlich höher, sagte Fraktionschef Markus Rinderspacher in München. Er leitet dies aus einer Antwort des Verkehrsministeriums auf eine parlamentarische Anfrage ab. Demnach sind einer Studie von 2017 zufolge nur 28 Prozent der Menschen in Bayern mit dem Parkplatzangebot für Räder an Bahnhöfen zufrieden.

Zur Verbesserung der Situation müsse der Freistaat eine Bauoffensive initiieren und dürfe die Kommunen damit nicht alleine lassen: „Wer die Luftreinhalteziele in den Städten ernst nimmt, macht den Radverkehr attraktiv. Dafür braucht es auch genügend ordentliche Fahrrad-Parkplätze an Bahnhöfen und Haltestellen.“ Laut einer Umfrage des bayerischen Verkehrsministeriums von 2015 stufen fast 75 Prozent der Befragten Fahrradabstellanlagen als besonders wichtig ein.

Der Anteil der mit dem Fahrrad zurückgelegten Wege lag im Jahr 2008 in Bayern bei 10,5 Prozent und somit leicht über dem bundesweiten Durchschnitt (10 Prozent). Das Radverkehrsprogramm Bayern 2025 strebt in sieben Jahren einen Radverkehrsanteil von 20 Prozent an.