SPD: „Erziehungsgeld sofort wieder einführen“

In der Debatte um das bayerische Familiengeld fordert die Landtags-SPD von der Staatsregierung die sofortige Wiedereinführung des Landeserziehungsgeldes. „150 bis 300 Euro Erziehungsgeld waren für die Familien bedürftiger Kinder überlebenswichtig„, sagte die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Doris Rauscher, am Samstag in München. „Wenn Ministerin Schreyer ihre Krokodilstränen ernst meint, sollte sie das Landeserziehungsgeld wieder auszahlen“, forderte Rauscher.

Das neue bayerische Familiengeld sollte ein CSU-Wahlkampfschlager werden und auch Sozialhilfeempfängern und Alleinerziehenden zugute kommen. Nach Rechtsauffassung des Bundessozialministeriums müsste das Familiengeld aber - anders als das Erziehungsgeld - mit Hartz-IV-Zahlungen verrechnet werden. Dies benachteiligt nach Auffassung der SPD bedürftige Familien in Bayern ungleich mehr als in allen anderen Bundesländern.

Ungeachtet dessen kündigte Bayerns Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) an, vom 1. September an das Familiengeld auszuzahlen. Die Staatsregierung hatte die Änderung im Mai beschlossen, Eltern ein- und zweijähriger Kinder sollen unabhängig vom Einkommen 250 Euro pro Kind und Monat bekommen.

Mitteilung SPD-Fraktion