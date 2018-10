SPD-Bundestagsabgeordneter fordert Konsequenzen

Von Deutsche Presse-Agentur

Ein unbekannter Traktorfahrer hat bei Donzdorf einen elfjährigen Jungen gestreift, eine kurze Strecke mitgeschleift und ist dann geflüchtet. Der Treckerfahrer fuhr im Kreis Göppingen von Donzdorf in Richtung Lauterstein an einer Kindergruppe vorbei, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Diese führte gerade einen Hund aus. Beim Vorbeifahren streifte der Traktor den Jungen. Anschließend stürzte das Kind eine Böschung hinunter. Dabei wurde der Junge leicht verletzt.