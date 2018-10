SPD braucht neuen Fraktionschef: Rinderspacher hört auf

Als Konsequenz aus der schweren SPD-Niederlage bei der Landtagswahl gibt Markus Rinderspacher den SPD-Fraktionsvorsitz im Landtag ab. Er werde sich bei der anstehenden Neuwahl der Fraktionsführung nicht mehr zur Wahl stellen, kündigte Rinderspacher am Montagnachmittag in einer schriftlichen Mitteilung an.

Er übernehme demokratische Mitverantwortung für das Wahlergebnis und mache den Weg frei für einen Neuanfang der Fraktion, schrieb Rinderspacher in einem Brief an seine Kollegen. Die Debatte über eine neue Orientierung der SPD solle „vorurteilsfrei, klaren Blickes und ungeachtet des Ansehens von Einzelpersonen stattfinden können“.

Rinderspacher war 2009 als damals jüngster Abgeordneter der SPD mit 40 Jahren Fraktionschef geworden. Gemeinsam mit dem schon vor einem Jahr zurückgetretenen Landesvorsitzenden Florian Pronold wollte Rinderspacher die SPD in Bayern wieder voranbringen. Stattdessen ging es weiter nach unten.

Weit größeren Erfolg hatte Rinderspacher vor dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof gegen die Staatsregierung: 2011 klagte Rinderspacher gegen die sogenannten Resonanzstudien - mit Steuergeldern bezahlte Meinungsfragen der Staatskanzlei, die Tipps für die CSU-Parteiarbeit enthielten. 2014 zwang Rinderspacher die Staatsregierung mit einer erfolgreichen Klage, die Fragen der Opposition zur Verwandtschaftsaffäre zu beantworten.

Und 2016 gewann der mittlerweile 49 Jahre alte SPD-Politiker zum dritten Mal vor Bayerns höchstem Gericht: Der Verfassungsgerichtshof erklärte die von der Staatsregierung eingeführten Volksbefragungen für verfassungswidrig. Die Entscheidungen über zwei weitere Verfassungsklagen gegen das Integrationsgesetz und die Verschärfung des bayerischen Polizeirechts stehen noch aus

