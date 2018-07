SPD: An Bayerns Schulen fällt zuviel Unterricht aus

So viele Unterrichtsausfälle an Bayerns Schulen wie nie zuvor - das hat die SPD-Landtagsfraktion der Staatsregierung vorgeworfen und mehr Lehrerstellen gefordert. Kultusminister Bernd Sibler (CSU) müsse dafür sorgen, dass der vorgesehene Unterricht stattfinde, erklärte der bildungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Martin Güll, am Mittwoch in München. „Dafür müssen in Bayern mehr Lehrkräfte eingestellt und Zusagen eingehalten werden.“

Im Schuljahr 2016/2017 fielen nach Angaben der Fraktion 6,5 Millionen Stunden Unterricht an Bayerns Schulen aus. Zwei Jahre zuvor seien es erst 6,2 Millionen Stunden gewesen. An Bayerns Grundschulen fielen im Schuljahr 2016/2017 nach Zahlen des Kultusministeriums 0,7 Prozent der Unterrichtsstunden aus, weil kein Vertretungslehrer gefunden wurde. An den Mittelschulen waren es 2,6 Prozent.

SPD-Politiker Güll forderte von Ministerpräsident Markus Söder (CSU), rasch neue Stellen für Lehrer zu schaffen und auszuschreiben. Bisher seien im Nachtragshaushalt nur 346 Stellen ausgewiesen - für Sondermaßnahmen, nicht aber für den regulären Schulalltag. „Für den normalen Unterricht verbessert sich nichts“, erklärte Güll drei Tage vor Ende des Schuljahres.

Söder hatte in seiner ersten Regierungserklärung Mitte April 2000 zusätzliche Lehrerstellen für Bayerns Schulen versprochen.