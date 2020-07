Spaziergänger entdeckt Leiche im Weiher

Ein Spaziergänger hat am Freitag in einem Weiher in Rottenburg an der Laaber eine Leiche entdeckt. Diese sei daraufhin aus dem Gewässer im Kreis Landshut geborgen worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen 60-jährigen Rottenburger, der vermutlich in den Weiher gerutscht und dort ertrunken ist. Der Körper habe sich schon länger im Wasser befunden, teilten die Beamten mit. Hinweise auf eine Fremd- oder Gewalteinwirkung habe es zunächst nicht gegeben. Eine Obduktion soll die näheren Umstände des Todes klären.

