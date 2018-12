Spaziergänger finden menschliches Skelett

Spaziergänger haben in einem Wald in Unterfranken ein menschliches Skelett gefunden. Ein 28-Jähriger und seine Begleiterin hatten die Knochen abseits des Weges in der Nähe des Findberges bei Haibach (Landkreis Aschaffenburg) entdeckt und sofort die Polizei alarmiert. Zur Identität und zur Todesursache konnte die Polizei zunächst nichts sagen. „Wir ermitteln in alle Richtungen. Wir können auch ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen“, sagte ein Sprecher am Montag. Zudem würden auch offene Vermisstenfälle überprüft.

Am Montagvormittag suchten mehr als 100 Einsatzkräfte der Bundespolizei Würzburg in einer Kette das Gelände rund um den Fundort mit Stöberstöcken ab. „Wir suchen Gegenstände, die mit dem Fund des Skeletts in Zusammenhang gebracht werden können.“

Das Skelett war bereits vor einer Woche entdeckt worden. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, ist die Polizei erst jetzt mit den Informationen an die Öffentlichkeit gegangen.

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen an den sterblichen Überresten dauern noch an. Der Polizeisprecher rechnet mit einem Abschluss noch in dieser Woche.

