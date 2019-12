Sparsame Fraktion: FDP zahlt 100 000 Euro zurück

Ihrer Kritik an Zuschüssen für Fraktionen und Abgeordnete hat die FDP Taten folgen lassen und 100 000 Euro an den Freistaat zurückgezahlt. „Statt unseren Abgeordneten üppige Zulagen zu zahlen oder große Werbebudgets zu verprassen, haben wir sparsam gewirtschaftet und uns auf die fachliche Arbeit im Bayerischen Landtag konzentriert. Dafür sind die bereitstehenden Mittel mehr als ausreichend“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Matthias Fischbach, am Montag laut Mitteilung.

Die FDP-Fraktion war Anfang des Jahres mit ihrem Antrag gescheitert, die außerordentliche Erhöhung der Zuschüsse in den Jahren 2019 und 2020 zu begrenzen. Das Einsparungspotenzial hätte den Angaben zufolge insgesamt rund zwei Millionen Euro betragen.