Spaenle ruft zu Eintreten gegen Judenhass auf

Im Gedenken an die Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten hat der bayerische Antisemitismusbeauftragte Ludwig Spaenle (CSU) zu einem entschiedenen Eintreten gegen Judenfeindlichkeit aufgerufen. „Wir müssen uns der Fratze des Judenhasses mit allen Mitteln entgegenstellen“, sagte Spaenle anlässlich der Internationalen Nacht der Überlebenden des Holocaust am Sonntag in München. „Es geht um nichts Geringeres als um die Menschenwürde im Alltag, wie jüdische Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft ihren Lebensentwurf umsetzen.“

Rund 300 Überlebende der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg kamen zu der Gedenkveranstaltung. Die Internationale Nacht der Überlebenden des Holocaust wird seit 2017 begangen. Neben München waren auch Veranstaltungen in Jerusalem, Moskau, Paris und New York geplant.