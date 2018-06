Spaenle: Es geht um die Existenz der Union als Volkspartei

Im Asylstreit zwischen CSU und CDU hat sich Bayerns Antisemitismusbeauftragter Ludwig Spaenle (CSU) hinter Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gestellt. Die „Wiederherstellung von Recht und Ordnung an den Grenzen“ sei dringend notwendig für den Erhalt der Volksparteien der Mitte, sagte der frühere bayerische Kultusminister der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht um die Existenz der Union als Volkspartei“, betonte Spaenle. Hier sei die Kernkompetenz der Union berührt.

Die Ankündigung Seehofers, Asylbewerber an der deutschen Grenze abzuweisen, wenn diese bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, sei ein „Weckruf“, und dieser Appell sei richtig. Kritikern aus der CDU, die der Schwesterpartei einen kalkulierten Rechtsruck vorwerfen, hielt Spaenle ein „eigenartiges Grundverständnis“ vor. Er bezog sich dabei ausdrücklich auf den Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins, Daniel Günther, der der CSU vorgeworfen hatte, sie wolle die Union auf einen antieuropäischen Rechtskurs zwingen.

Zwischen CDU und CSU tobt in der Asylfrage ein offener Machtkampf. Während die CSU Asylbewerber an der deutschen Grenze abweisen will, wenn diese bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, ist Kanzlerin Angela Merkel dagegen. Die CDU-Politikerin will stattdessen eine europäische Lösung mit bilateralen Rücknahme-Vereinbarungen. Die CSU-Spitze hat Merkel dafür bis Ende Juni Zeit gegeben. Andernfalls will Seehofer auch gegen Merkels Willen im nationalen Alleingang eine Abweisung an den Grenzen anordnen. Dies könnte zum Bruch des Unionsbündnisses und damit zum Ende der Koalition führen.