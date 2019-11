Spaenle begrüßt Bayerns Ausstieg aus Nationalem Bildungsrat

Neue Umweltvorgaben, strengere Düngeregeln – und im Supermarkt Billigpreise für Fleisch, Wurst und Milch: Unter den Bauern in Deutschland brodelt es. Schon seit einigen Wochen formieren sich bundesweit Proteste gegen die Agrarpolitik in Berlin und gegen Forderungen und Ansprüche, die bei vielen Landwirten nur noch als „negative Stimmungsmache“ gegen ihren Berufsstand ankommen. An diesem Dienstag wollen erneut Tausende Bauern mit Traktoren in die Hauptstadt fahren und ihrem Unmut Luft machen.