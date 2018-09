Spätsommer kehrt nach Bayern zurück

Die Sonne kehrt zurück: Nach kräftigem Regen am Freitag können sich die Menschen in Bayern auf ein weitgehend trockenes Wochenende freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird der Samstag in Franken und der Oberpfalz bis auf lockere Quellwolken ganztägig spätsommerlich. Der Süden bekommt ab Nachmittag etwas Sonne ab.

Die Höchstwerte tagsüber betragen bis zu 22 Grad. In sternenklaren Nächten bis zum Sonntag kann es in den östlichen Mittelgebirgen auf vier Grad abkühlen. In den Morgenstunden kann es im Süden schlechte Sicht wegen Nebels geben.

Für Sonntag erwarten die Meteorologen dann in ganz Bayern viel Sonnenschein. Mit mindestens 25 Grad im Süden soll es angenehm warm werden. Der Spätsommer bleibt dem Freistaat auch zum Start der neuen Woche erhalten. Am Montag sind bis zu 28 Grad an der Donau und am Main möglich.

Mitteilung DWD