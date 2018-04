Später Termin für Landtagswahl: zusätzliche Plenarsitzungen

Wegen des ungewöhnlich späten Termins für die Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober gibt es im September zwei zusätzliche Sitzungswochen. Der Ältestenrat des Landtags einigte sich am Mittwoch darauf, die Kalenderwochen 38 (ab 17. September) und 39 (ab 24. September) für Plenarsitzungen zu nutzen. Letztmals vor der Wahl kommt das Parlament somit am Dienstag, 18. September, und am Donnerstag, 27. September, zusammen. „Es freut mich sehr, dass wir hier über alle Fraktionen hinweg eine gute und einstimmige Lösung im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger gefunden haben“, sagte Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU).

Auf Vorschlag der Staatsregierung findet die Landtagswahl am 14. Oktober statt und damit deutlich später als bei den vergangenen beiden Urnengängen. 2013 wurde am 15. September gewählt, 2008 am 28. September. Offiziell begründete die Regierung den späten Termin damit, dass der Wahlkampf und die Vorbereitungen für die Kommunen nicht in die Sommerferien fallen, inoffiziell sehen viele darin den Versuch, Neu-Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mehr Regierungszeit zu verschaffen. Er hatte das Amt erst Mitte März von CSU-Chef Horst Seehofer übernommen, nachdem dieser ins Bundeskabinett gewechselt war.