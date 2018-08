Soziologe: CSU und SPD fahren „Kindergarten-Strategie“

CSU und SPD liefern sich im Internet Schaukämpfe um Adressen von Webseiten - aus Sicht des Münchner Soziologen Armin Nassehi fahren beide Parteien damit im Landtagswahlkampf eine „Kindergarten-Strategie“. Die Versuche, den politischen Gegner mit dem Kapern von Slogans im Netz anzugreifen, seien albern, sagte Nassehi am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr sollten die Politiker über Inhalte und konkrete Lösungen von Problemen in Bayern diskutieren. Er sehe die Gefahr, dass solche Strategien der Seriosität der Politik schaden könnten. Für den Münchner Kommunikationswissenschaftler Christian Nuernbergk ist das Kapern von Internetadressen durch politische Gegner kein neues Phänomen. Vor allem Unterstützer in den sozialen Medien würden so mobilisiert.