Sozialverband VdK verzeichnet erstmals 700 000 Mitglieder

So viele waren es noch nie: Der Sozialverband VdK Bayern hat am Mittwoch die Marke von 700 000 Mitgliedern geknackt. 248 Neuanmeldungen verzeichnet der Verband laut Mitteilung im Schnitt täglich seit Jahresbeginn. „Die Verbandsentwicklung hat gerade in den vergangenen Monaten rasant Fahrt aufgenommen“, erklärte die VdK-Landesvorsitzende Ulrike Mascher laut der Mitteilung. Gerade in Bayern sei der Sozialverband VdK aber besonders gut aufgestellt, ergänzte die Präsidentin des Bundesverbandes, Verena Bentele.

„Seit 2018 verzeichnen wir sogar absolute Rekordzuwächse“, sagte Landesgeschäftsführer Michael Pausder. In der Sozialrechtsberatung gelte der Sozialverband als klare Nummer eins in Bayern. Der Mitteilung zufolge arbeiten 16 000 Ehrenamtliche und 750 Hauptamtliche für den Sozialverband.