Sozialministerin: Mehr Schulungen für Flüchtlings-Betreuer

Als Konsequenz aus der Axt-Attacke von Würzburg will Sozialministerin Emilia Müller mehr Schulungen für Betreuer von Flüchtlingen anbieten. „Wir müssen das Umfeld, das mit jungen Flüchtlingen in Kontakt kommt, noch stärker sensibilisieren: Die Betreuer, die Kommunen, die Helferkreise, die Pflegefamilien und die Ehrenamts-Koordinatoren in den Landkreisen nehmen wir bei unseren Maßnahmen in den Fokus“, sagte die CSU-Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in München.

Wenn sich jemand verändere, sich zurückziehe, intensiver telefoniere, plötzlich übermäßig im Internet unterwegs sei, dann könnten dies Alarmzeichen sein. Hierzu werde es noch mehr Veranstaltungen und Schulungen geben.

Die Attacke des 17-jährigen Flüchtlings am Montagabend in einem Regionalzug lässt die Behörden und die bayerische Staatsregierung weiter ratlos zurück. „Niemand kann sich erklären, wie das passieren konnte“, sagte Müller. „Es hat nichts darauf hingedeutet.“ Der junge Mann sei stets optimal betreut worden, zuletzt sogar in einer Pflegefamilie - und sei unauffällig gewesen.

Die Ministerin räumte ein, trotz aller Bemühungen werde es eine hundertprozentige Sicherheit nie geben. Gleichwohl bekräftigte sie aber die CSU-Forderung nach effektiven Grenzkontrollen: „Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt.“