Soziales Wohnprojekt bietet vorübergehend Unterkunft

- In einem speziellen Wohnhaus sollen in Augsburg künftig wirtschaftlich schwache Mitbürger, chronisch Kranke oder Behinderte eine vorübergehende Bleibe finden. Das neun Millionen Euro teure Projekt des schwäbischen Hilfswerks „Kartei der Not“ wurde Anfang 2016 fertiggestellt und ist nun offiziell eröffnet worden. Das Ellinor-Holland-Haus ist benannt nach der langjährigen Herausgeberin der „Augsburger Allgemeinen“ und hat 28 Wohnungen sowie einen Kindergarten und eine Kita.

Derzeit lebten 20 Frauen und 2 Männer sowie 29 Buben und Mädchen aus fünf Nationen in der Anlage, berichtete ein Sprecher des Hilfswerks aus Anlass der Eröffnung am Donnerstag. Die Idee des Projekts ist es, dass Menschen in Krisensituationen im Rahmen eines zeitlich befristeten betreuten Wohnens geholfen wird. „Hier sollen Menschen in Not einen Schutz- und Erholungsraum finden und Kraft schöpfen, um ihr Leben wieder eigenständig zu meistern.“

Die „Kartei der Not“ ist das Hilfswerk der Augsburger Mediengruppe Pressedruck sowie des Allgäuer Zeitungsverlags (Kempten) und wurde 1965 von Ellinor Holland (1928-2010) gegründet. Die Stiftung sammelt Spenden und gibt diese vollständig an Bedürftige im Verbreitungsgebiet der Verlage weiter, die Verwaltungskosten trägt die Mediengruppe. In den vergangenen 51 Jahren seien so insgesamt etwa 40 Millionen Euro ausgezahlt worden.

