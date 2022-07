Soziales im Zentrum von Kabinett und Regierungserklärung

Soziale Themen und die bayerische Sozialpolitik stehen am Dienstag im Mittelpunkt der Kabinettssitzung und der Plenarsitzung im Landtag. Der Fokus liegt dabei vor allem auf einer Regierungserklärung von Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU).

„Bisher hat Bayern die Krisenzeiten gut gemeistert“, sagte Scharf vorab. Dies belegten die wissenschaftlichen Daten des neuen Sozialberichts. „Aber die Sorgen der Menschen wachsen“, räumte sie ein. „Neben der langfristigen Sicherung unseres Wohlstands und der Altersvorsorge wollen wir in der aktuellen Lage das Zukunftsversprechen erneuern, dass wir in Bayern für stabile Lebensverhältnisse sorgen und die aktiven Bürgerinnen und Bürger ebenso unterstützen wie die Bedürftigen“, kündigte Scharf an.

© dpa-infocom, dpa:220704-99-906907/2